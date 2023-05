„Das ist zwar stressig, aber auch super schön“ Saarländerin gründet im Kinderzimmer Start-up und reist damit bis ins Silicon Valley

Dorf im Warndt · Nach dem Abi arbeitet Johanna Feick in einem Start-up in Südkorea. Zurück in ihrer Heimat Dorf im Warndt gründet sie selbst ein Unternehmen und sucht Gleichgesinnte im Silicon Valley.

22.05.2023, 10:01 Uhr

Im Silicon Valley, hier vor dem Google-Hauptquartier, hat die Saarländerin Johanna Feick viele Gleichgesinnte getroffen. Foto: Raymond Do

Langweilig ist es Johanna Feick selten. Cosplay (Kostümspiel aus Japan), Musik komponieren, Gedichte schreiben und Tech-Unternehmen gründen – das sind ihre großen Leidenschaften. „Ich habe ungefähr 150 000 Interessen und hab mir vieles selbst beigebracht“, erzählt die 25-Jährige aus Dorf im Warndt. In ihrem Kinderzimmer hat sie im Alter von 20 Jahren ihr erstes Start-up, eine App namens Dayblizz (frei übersetzt: tägliches Glück), gegründet. Mit ihrer Idee im Gepäck ist sie bis ins Silicon Valley nach Kalifornien gereist.