später lesen Im Störungsfall Saarländer kündigt Service-Offensive der Telekom an Teilen

Twittern







Der Saarbrücker Telekom-Manager Ferri Abolhassan will nicht nur, dass die Kunden bei einer Störung schneller als bisher einen Ansprechpartner haben. Er will auch erreichen, dass sichergestellt wird, dass die Kunden zu einer vorher vereinbarten Zeit von dem Ansprechpartner ihrer Wahl zurückgerufen werden. Das sagte er unserer Zeitung. Abolhassan ist seit einem Jahr für den Servicebereich der Telekom in Deutschland verantwortlich.