Wer ist der neue Beinahe-Millionär? : Saarbrücker gewinnt fast 890.000 Euro

Saarbrücken Vielleicht gibt es einen neuen Millionär im Saarland: Für den Jackpot hat es nicht ganz gereicht, aber gut 890.000 Euro hat ein Lottospieler aus Saarbrücken gewonnen. Doch der Glückspilz ist noch nicht gefunden.

In der vierten Woche in Folge floss nun ein Großgewinn von mehr als 100.000 Euro ins Saarland. Ende Juli gab es den Höchstgewinn von 100.000 Euro in der Zusatzlotterie Super 6, dem folgte ein Großgewinn in der europäischen Lotterie Eurojackpot mit knapp 410.000 Euro, dann kam der Großgewinn in der täglichen Zahlenlotterie Keno in Höhe von 100.000 Euro und am Samstag dann der Großgewinn von knapp 890.000 Euro.