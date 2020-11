Zweiten Runde des World Cup of Darts : Gaga und Hopp schlagen Finnland ganz souverän

Der Saarländer Gabriel Clemens (links) und der Hesse Max Hopp haben am Freitagabend mit einem 5:0 gegen Finnland die zweite Runde des World Cup of Darts erreicht. Foto: Heiko Lehmann

Salzburg Deutschland steht in der zweiten Runde des World Cup of Darts. Der Saarländer Gabriel „Gaga“ Clemens und der Hesse Max Hopp schlugen am späten Freitagabend in der ersten Runde der Team-Weltmeisterschaft in Österreich die beiden Finnen Marko Kantele und Veijo Viinikka klar mit 5:0.

