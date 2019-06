Blog über Nervenkrankheit ALS : Christian Bär begeistert Publikum

Püttlingen Saarländer schafft es mit seinem Blog über ALS auf Platz zwei beim Grimme Award.

Viel hätte nicht gefehlt, aber auch so ist es ein sensationeller Erfolg für den Saarländer Christian Bär (und natürlich hätte er den ersten Platz verdient). Am Mittwoch schaffte er es mit seinem Web-Blog „#ALS und andere Ansichtssachen“ beim Publikumspreis des Grimme Online Award auf Platz zwei. Der 40-Jährige aus Köllerbach hat ALS, eine unheilbare Nervenkrankheit, die zu Muskelschwund und Lähmungen führt. Mittlerweile ist seine Erkrankung so massiv, dass er seine Arme und Hände nicht mehr benutzen kann. Auch das Sprechen ist ihm unmöglich geworden. Trotzdem schreibt der Familienvater einen eigenen Web-Blog, öffnet damit, so anrührend wie selbstironisch, den Blick auf das Leben mit der Krankheit. So lässt er mit seinen Texten (Teile daraus wurden auch in der SZ veröffentlicht) auch andere an seinem Alltag teilhaben. Dazu nutzt er einen Computer, den er nur via Augenbewegung steuert.