Mit geballten Fäusten und ausgestreckten Armen sprangen Patrik Welsch und Peter Hoffmann im Londoner Alexandra Palace von ihren Sitzen und lagen sich danach in den Armen. Neben ihnen saßen hunderte von Engländern, die urplötzlich mucksmäuschenstill wurden. Sekunden zuvor hatte mit Gabriel Clemens der erste Saarländer in der Geschichte der Darts-Weltmeisterschaft in London sein Erstrundenspiel gegen den Engländer Adan Kirk mit 3:0-Sätzen gewonnen.

„Das war überragend von Gaga (Spitzname von Gabriel Clemens). Er kann zwar noch besser spielen, aber er hatte seinen Gegner voll im Griff“, sagte Patrik Welsch nach dem saarländischen Triumph.

Für Patrik Welsch und Peter Hoffmann ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Die beiden Hobby-Darts-Spieler aus Rilchingen-Hanweiler waren live im Ally Pally, wie der Alexandra Palace genannt wird, dabei und sahen, wie Clemens Geschichte schrieb.

„Ich glaube, für jeden Darts-Spieler ist es ein Traum, einmal im Ally Pally zu sein und diese einzigartige Atmosphäre mitzuerleben. Es war einfach großartig“, berichtet Peter Hoffmann. 3000 Fans verwandeln den Ally Pally in diesen Tagen der WM (13. Dezember bis 1. Januar) jeden Nachmittag und jeden Abend in ein Tollhaus. Und so war es auch, als Gabriel Clemens die Bühne betrat. Allerdings waren bis auf die beiden Saarländer und einige andere Deutschen so gut wie alle Fans für den Engländer Aden Kirk. „Das hat teilweise richtig genervt, als die Engländer fast nach jedem Wurf aufsprangen und Come on Kirki gerufen haben. Aber Gaga hat sie schnell wieder zur Ruhe gebracht“, erzählt Patrik Welsch.

Die heiß begehrten Eintrittskarten für den WM-Auftakt von Gabriel Clemens bekamen die beiden von Robert Marijanovic, einem weiteren deutschen WM-Teilnehmer, der ein Freund von Gaga und mittlerweile auch von Patrik und Peter ist. „Die sind beide richtig locker drauf. Gaga kenne ich schon 16 Jahre. Wir haben schon gegeneinander und schon miteinander gespielt“, sagt Patrik Welsch, der bei jedem guten Wurf von Clemens ein Plakat mit „Go Gaga“ hochhielt und damit die englischen Fans ärgerte. Peter Hoffmann hielt es etwas neutraler und zeigte ein Schild mit der Aufschrift „Saarland“.

Nach dem Erfolg des Saarländers trafen sich die drei noch im Alexandra Palace, redeten über das Spiel und machten Fotos zusammen. Zudem hatten die zwei Hobbydarter vom Darts-Club Obere Saar in Rilchingen-Hanweiler noch die Möglichkeit, sich weitere Turnierspiele anzugucken und auch über die Vergnügungsmeile im Ally Pally zu schlendern.

„Es war einfach ein großartiger Tag, den ich wahrscheinlich nie vergessen werde. Wir waren dabei, als der erste Saarländer bei der WM war“, sagt Peter Hoffmann. Am Abend ging es für die beiden wieder zurück in die Heimat, wo ihre Darts-Kollegen schon neugierig auf die eine oder andere Geschichte aus dem Mekka des Darts-Sport warten.

Am heutigen Freitag, 14.30 Uhr, spielt Gabriel Clemens in der zweiten Runde der WM gegen den favorisierten Schotten John Henderson. Patrik und Peter werden dann bereits wieder im Wohnzimmer auf der Couch sitzen und in ihren Trikots und mit den Plakaten „Saarland“ und „Go Gaga“ ihren Fans anfeuern und am Ende vielleicht auch wieder über die verrückten Fans von der Insel schmunzeln.