Olympia 2024 in Paris Saarländer zu Besuch bei den Olympischen Spiele: „So etwas erlebt man vielleicht nur einmal im Leben“

Knapp zwei Stunden dauert die Zugfahrt von Saarbrücken nach Paris, dem Austragungsort der Olympischen Spiele – und diese Gelegenheit ließen sich viele Saarländer nicht nehmen. Am vergangenen Montagmorgen machten sich Markus und Conny Wirbel aus Saarlouis auf den Weg zum großen Sportabenteuer. Doch wann beginnt der vielleicht unvergleichliche Olympia-Zauber eigentlich? Direkt beim Aussteigen aus dem Zug am Gare de l’Est in Paris? Oder erst später in den Stadien? Von wegen: Die Zugfahrt nach Paris ist noch keine 30 Minuten alt, da donnern bereits Anfeuerungsrufe durch die Abteile. Viele sitzen im Zug gespannt vor ihren Laptops, Tablets oder Smartphones. Die Deutsche Triathlon-Staffel mit dem Saarländer Tim Hellwig ist einen Kilometer vor dem Ziel in der Dreier-Spitzengruppe. Schlussläuferin für Deutschland ist Laura Lindemann aus Potsdam. Als sie 200 Meter vor dem Ziel zu einem furiosen Schlussspurt ansetzt, springt Markus Kont aus seinem Sitz im Zug. „Los Laura, los“, ruft er. „Wir sind auch aus Potsdam und kennen Laura“, sagt er weiter. 30 Sekunden später jubelt und applaudiert das ganze Zugabteil – Gold für das Saarland und Deutschland.