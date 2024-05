Saarklang Festival 2024 in den Startlöchern Fashioned from Bone sorgen für denn richtigen „Saarklang“

Saarbrücken · Das Saarklang-Festival präsentiert auch in diesem Jahr wieder ein vielseitiges Programm. Auf der Wiese an der Saar gibt es einen ganzen Tag lang Musik von bekannten und unbekannteren Bands. Am Abend spielen zum Abschluss Fashioned from Bone.

22.05.2024 , 16:54 Uhr

Fashioned from Bone, hier beim Rocco del Schlacko im letzten Jahr, sind Top-Act beim Saarklang 2024. Foto: Ruppenthal