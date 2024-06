Historische Autos und Landschaften Oldtimer-Fieber im Saarland: Wer möchte, kann bei den Saargau Classics noch mitmachen

Bei der achten Auflage der Saargau Classics stehen wieder historische Autos und die Orte rund um den Saargau im Mittelpunkt. Am Sonntag, 7. Juli, lädt der MSC Eppelborn gemeinsam mit dem Rotary Club Dillingen-Saargau und dem LCD Lackier-Centrum-Dillingen A. Vogel GmbH wieder zu den Saargau Classics ein, teilt der ADAC Saarland in mit. Wer sich für historische Autos interessiert, der ist am Sonntag im Saarlouiser Stadtteil Fraulautern genau richtig. Die Saargau Classics sind ein Lauf zur ADAC Saarland Klassik Meisterschaft 2024 und beginnen bereits am Morgen ab 8 Uhr mit einem Oldtimertreffen auf dem Gelände der Firma Klein Lux Dillingen in Fraulautern (Am Alten Eisenwerk 2).