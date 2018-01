Saarbrücker Stadtautobahn ist wieder offen

Seit Freitagnachmittag haben Autofahrer Verkehrsbehinderungen in Saarbrücken in Kauf nehmen müssen. Auslöser dafür war das Hochwasser, das zwischen Luisen- und Bismarckbrücke die Autobahn geflutet hatte. Am Sonntagvormittag war der Saarpegel nun so stark gesunken, dass die Strecke nach Reinigung wieder freigegeben werden konnte. Kurz vor 13 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben. Nun fließt der Verkehr wieder innerstädtisch über die A 620.

Am Freitagvormittag hatte der Pegel die kritische Marke von 3,80 Meter erreicht, bei der eine baldige Überflutung droht. Daraufhin wurde der betroffene Abschnitt abgeriegelt. Entlang der Hochwasserumfahrung Saaruferstraße hatte bereits seit Donnerstagabend ein Parkverbot gegolten. Nachdem die ergiebigen Niederschläge der Vortage nachgelassen hatten, sanken die zuletzt rasch angestiegenen Pegel an saarländischen Flüssen und Bächen wieder. Zuerst aber brachten sie als Zuflüsse die Saar auf Hochwasserniveau.