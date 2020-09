Saarbrücken/merzig : Prozess um versuchten Mord an Mopedfahrer

Saarbrücken/merzig Wegen versuchten Mordes an einem Mopedfahrer steht am Donnerstag um 9 Uhr ein 64 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Saarbrücken. Er soll am 22. März dieses Jahres einen Mann mit einem Messer so schwer verletzt haben, dass dieser intensivmedizinisch behandelt werden musste.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Der Anklage zufolge war das Opfer morgens in Merzig auf einem Waldweg unterwegs zum Grundstück seiner Eltern gewesen und überholte dabei das vor ihm fahrenden Auto des deutschen Angeklagten. Dieser soll zügig aufgeschlossen sein und das hintere Rad des Geschädigten touchiert haben, worauf dieser beschleunigte und davonfuhr.