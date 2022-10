Sonderpreis der Jury in Gold : Saarbrücker Intensivpfleger für Corona-Tagebuch ausgezeichnet

Karsten Schmitt, Intensivpfleger am Winterberg-Klinikum Saarbrücken, wurde am Mittwochabend in Berlin für sein Corona-Tagebuch mit einem der wichtigsten Preise für Klinik-Marketing geehrt. Foto: Klinikum Saarbrücken

Saarbrücken Der Saarbrücker Pfleger Karsten Schmitt ist mit dem Goldenen Sonderpreis des Rotthaus Klinik Awards ausgezeichnet worden. Schmitt schrieb knapp zwei Monate lang jeden Tag über seine Arbeit im Corona-Beatmungszentrum.

Karsten Schmitt, pflegerischer Leiter der Intensivstation 43 im Saarbrücker Winterberg-Klinikum ist jetzt goldprämiert. Für sein Corona-Tagebuch wurde er beim Rotthaus Klinik Award in Berlin mit dem Goldenen Sonderpreis der Jury ausgezeichnet. Der Preis ist eine der wichtigsten Auszeichnungen im Klinik-Marketing. Die Preisverleihung fand am Mittwochabend im Rahmen des Kongresses Klinikmarketing in Berlin statt.

Schmitt schilderte Alltag im Corona-Beatmungszentrum in Saarbrücken

Die ungeschönten Beschreibungen weckten in der Öffentlichkeit schnell Aufmerksamkeit. Das Klinikum Saarbrücken berichtete von zig Rückmeldungen von Privatpersonen per E-Mail und Medienanfragen aus ganz Deutschland. Unter anderem führte das ZDF ein Interview mit dem Intensivpfleger. Die Leser des Online-Tagebuchs hätten sich vor allem für den Einblick in die Abläufe im Klinikum bedankt, da keine Besucher in die Krankenhäuser durften, sagte Kristin Schäfer, die Winterberg-Pressesprecherin. Karsten Schmitt erklärte: „Ich wollte deutlich machen, dass dies kein Job wie jeder andere ist, den man einfach abarbeitet. Der Job ist so viel mehr und er birgt ganz viele Emotionen: Empathie, Wut, Traurigkeit und auch mal Freude. Ich finde es wichtig, dass die Menschen draußen das wissen“.