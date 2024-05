Europawahl in den Schulen Wo den Schülern „der Zukunftsblick“ fehlt

50 auswärtige Referenten (!) kamen alleine kürzlich zum Projekttag „Europa“, den das Saarbrücker Gymnasium Mitte Mai zum dritten Mal anbot – einen ganzen Schultag lang in allen Klassen. In der fünften Klasse ging es um Nachhaltigkeit und fairen Handel, in Klassenstufe 6 um Kinderrechte. Beide Klassenstufen übten dazu auch das Rollenspiel „Fabulous Council“ ein, um die Funktionsweise von Demokratien besser zu verstehen. Während es in den 9. Klassen um Rassismus und die Frage ging, was sich gegen Hassnachrichten im Netz unternehmen lässt, mussten die Oberstufenschüler etwa im – „den ganzen typischen EU-Prozess abdeckenden“ (Barbian) – Planspiel „Destination Europe“ ein Asylgesetz verhandeln. Eingeteilt in EU-Fraktionen, Ausschüsse und Rednerlisten, mussten sie Änderungsanträge einbringen und das von ihnen erarbeitete, wie im echten EU-Parlament in drei Lesungen ausgetüftelte Gesetz am Ende auch beschließen. „Da wird an so einem Tag schon ganz schön viel besprochen“, erinnert sich Schulsprecher Eric.