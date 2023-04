Männer fünfmal öfter betroffen als Frauen Tickende Bombe im Bauch in 30 Minuten entschärft

Ein Aneurysma in der Hauptschlagader, der Aorta, kann lebensgefährlich werden, wenn es reißt. Dann ergießt sich Blut mit hohem Druck in den Brust- oder Bauchraum. Von 100 000 Einwohnern erkranken jährlich rund 40 an einem Aortenaneurysma. Als Aneurysma wird eine sackförmige Ausbuchtung in der Wand der Aorta bezeichnet. Bei Schwachstellen in der Gefäßwand dehnt der Blutdruck diese Bereiche. „Ein Aneurysma ist eine Sonderform der degenerativen Gefäßerkrankung. Risikofaktoren sind Rauchen, Bluthochdruck, eine koronare Herzerkrankung oder die so genannte Schaufensterkrankheit, eine Durchblutungsstörung der Beinschlagader“, sagt Dr. Michael Steffen. Er ist Chefarzt der Klinik für Gefäß- und endovaskuläre Chirurgie und Leiter des Gefäßzentrums im Saarbrücker Winterberg-Klinikum. „Das Risiko steigt ab 50 Jahren stetig an. Männer sind fünfmal öfter betroffen als Frauen“, erläutert Steffen.