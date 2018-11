Sie sollen es ermöglichen, Daten vieler biomedizinischer Forschungsprojekte zusammengefasst auszuwerten, was bisher aufgrund des Datenschutzes oftmals nicht möglich ist. Die neuen Standards sollen bereits von Januar an in einem eigens zu diesem Zweck gegründeten neuen IT-Institut entwickelt werden. Cispa-Chef Professor Michael Backes rechnet mit den ersten Ergebnissen noch im kommenden Jahr.