Jury wählt saarländisches Projekt aus 27 Bewerbungen aus Auszeichnung für Saarbrücker Firma: Ein Meilenstein für mehr Patientensicherheit

Der Saarbrücker Firma RpDoc Solutions wurde am Donnerstag in Essen der erste Preis für Patientensicherheit 2023 verliehen. Für diesen Preis, den das Aktionsbündnis Patientensicherheit (APS) ausgeschrieben hat, sind 27 Bewerbungen eingegangen. In der Mitte des Bildes (weiße Hose) ist Simone Grandt, die PrDoc-Geschäftsführerin, zu sehen. Ganz links steht Ruth Hecker, die Vorstandsvorsitzende des APS.

Foto: privat