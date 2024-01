Saarbrücker Demo gegen Rechts 13 000 Teilnehmer bei Saarbrücker Demo gegen Rechts

Damit hatte niemand gerechnet: Rund 13 000 Protestierende und damit mehr als doppelt so viele wie am Sonntag zuvor haben am Sonntagnachmittag nach Polizeiangaben in Saarbrücken gegen Rechtsextremismus und AfD demonstriert. Die Resonanz auf den Aufruf sprengte damit alle Erwartungen. Bis Sonntagfrüh war lediglich von etwa 500 Teilnehmern ausgegangen worden.