Saarbrücker Demo gegen Rechts Rund 13 000 Teilnehmer bei Saarbrücker Demo gegen Rechts

Schon vor Demobeginn um 14 Uhr war der Landwehrplatz so stark gefüllt, dass die von allen Seiten nachkommenden Demonstranten teilweise auch in die angrenzenden Straßen ausweichen mussten. Anders als am Sonntag zuvor, als etwa 5000 Saarbrücker einem ersten Demoaufruf gefolgt waren, wurde auf der Demo diesmal nur eine kurze Rede gehalten, in der ein Greenpeace-Vertreter unter allgemeinem Beifall zum Dialog aufrief: „Wir sind alle eine Bevölkerung und müssen alle wieder miteinander reden“, hieß es unter anderem. „Geht wählen. Die Nazis können nur gewinnen, wenn wir nicht mehr wählen gehen“, forderten die Initiatoren dazu auf, von ihren demokratischen Grundrechten Gebrauch zu machen. Anschließend führte der Protestzug durch die Saarbrücker Innenstadt. Für 16 Uhr war eine Abschlusskundgebung am Landwehrplatz geplant.