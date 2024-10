Heile Welt und „Tradwives“ auf Instagram Warum die inszenierte Familienidylle so gefährlich ist

Auf Instagram sehen die Kinder glücklich aus, die Mütter erfüllt und die Zimmer aufgeräumt. Doch wie groß ist die Diskrepanz zwischen Sein und Schein? Wie weltfremd sind diese Bilder, wie sollen andere Mütter damit umgehen, und welche Gefahren birgt das vorgeführte Bild der „Tradwife“ (traditionellen Hausfrau)? Darüber haben wir mit Corinna Schaffranek gesprochen. Die 35-Jährige arbeitet in Mainz als Medienpädagogin und beschäftigt sich unter anderem mit dem Thema Mutterschaft in den sozialen Netzwerken. Am kommenden Donnerstag hält sie auf Einladung des Frauenbüros im Regionalverband einen Vortrag dazu.