Zweites Sinfoniekonzert unter der Leitung von Sèbastien Roulands und mit Asya Fateyeva : Das Staatsorchester schlägt Wellen

Saarbrücken Wasser war das musikalische Thema, Wellen der Begeisterung beim Publikum das Ergebnis: das zweite Sinfoniekonzert der Saison in der Congresshalle – die nach langen und schwierigen Coronazeiten wieder nahezu voll besetzt war.

Am Sonntag spielte das Saarländische Staatsorchester unter der Leitung Sèbastien Roulands das zweite Sinfoniekonzert der Saison. Mit Asya Fateyeva war erneut eine hochgelobte Solistin in der Congresshalle zu Gast.

Zum ersten Mal seit anderthalb Jahren spielte die Gesamtheit der Musiker des Staatsorchesters vor einem Publikum ohne nennenswerte Lücken. In voller Besetzung vor voller Besetzung, sozusagen. Und Generalmusikdirektor Rouland war die Erleichterung deutlich anzumerken: „Ich kann es kaum fassen“, begrüßte er die Anwesenden in der Congresshalle.

Der Einstieg von Felix Mendelssohns Bartholdys „Meeresstille und glückliche Fahrt“ zum Einstieg fiel regelrecht meditativ aus, die mit zarten Melodien kompositorisch nachempfundene ruhige See lullten die Zuhörer zuerst mollig ein. Doch diese „Meeresstille“ hielt natürlich nicht ewig: Wie es in den beiden Goethe’schen Gedichten, auf denen Mendelssohn Bartholdys Komposition basiert, heißt: „Die Nebel zerreißen,… Es säuseln die Winde, es rührt sich der Schiffer.“ Und ebenso rührte sich auch die Musik; die wurde lebhaft, voluminöser, wogte und schlug – ganz im Sinne des Konzertmottos – Wellen.

Mit dieser famosen Klangmalerei konnte Claude Debussys „Rhapsodie für Altsaxophon und Orchester“ nicht ganz mithalten. Das Altsaxophon übernahm dabei die hochgelobte Asya Fateyeva. Leider gab ihr der spanisch angehauchte Debussy-Einsätzer nicht ausreichend die Möglichkeit, ihre zweifellose Könnerschaft angemessen an ihrem Instrument zu zeigen. Denn zumeist war ihr Spiel zu wenig exponiert, zu sehr in den Orchesterklang eingebettet. Doch im Zusammenspiel von Altsaxophon und Harfe entfalteten sich bezaubernde Klanggebilde, so dass der Applaus anschließend angemessen lautstark ausfiel.