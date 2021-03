Zweifel an Gültigkeit : Impf-Anschreiben im Saarland nicht auf dem neuestem Stand

Regionalverband Die Anmeldung zur Impfung aus Krankheitsgründen ist möglich, die Bestätigung war aber unklar und verwirrend.

Drin oder nicht drin, in der Priorisierungsgruppe 2 – das war die Frage, die sich eine SZ-Leserin stellte: Krankheitsbedingt hatte sie von ihrem Arzt einen Priorisierungscode erhalten und sich Ende voriger Woche gleich übers Internet zur Impfung angemeldet. Die Antwort per SMS kam schnell und, was sie sehr gefreut habe, mit zeitnahem Impftermin. Stutzig sei sie jedoch geworden, weil in der Antwort lediglich von Impfen auf Grund des Alters und wegen bestimmter Berufsgruppen-Zugehörigkeiten die Rede war.