Ron Paulus und Moritz Reinhard : Zwei FCS-Fans fahren Hilfsgüter bis zur ukrainischen Grenze – „So etwas habe ich noch nicht gesehen“

Die beiden Fans des 1. FC Saarbrücken Ron Paulus (links) und Moritz Reinhard fuhren in dieser Woche einen von fünf Transportern mit Hilfsgütern vom Saarland bis an die ukrainische Grenze. Foto: Heiko Lehmann

Saarbrücken/Warschau Ron Paulus und Moritz Reinhard sind hart gesottene Saarbrücker FCS-Fans. Jetzt sind die beiden über Warschau in Richtung Ukraine gefahren. Im Gepäck hatten sie Hilfslieferungen für die Ukraine.

„Direkt in unserer Nähe ist eine Schule zur Anlaufstelle für ukrainische Waisenkinder umgebaut worden. Dort kommen täglich Hunderte Kinder mutterseelenallein an. Die meisten werden sofort an Familien weiter vermittelt. Wenn man das alles vor Ort mit den eigenen Augen sieht, begreift man erst, wie dramatisch das alles ist“, erzählt Ron Paulus seine ersten Eindrücke aus der polnischen Hauptstadt Warschau.

Er und sein Kumpel Moritz Reinhard haben in dieser Woche einen von vier Transportern, vollgepackt mit Hilfsgütern für die Ukraine, von Saarwellingen nach Warschau in Polen gefahren. Die beiden sind Saarbrücker und glühende Anhänger des 1. FC Saarbrücken. Auf der Fahrt Richtung Ukraine hätten beide sogar FCS-Fankleidung angehabt.

„Wir kennen uns schon länger, haben uns am vergangenen Wochenende kurz geschlossen und uns geeinigt, dass wir in irgendeiner Form den Kriegsopfern in der Ukraine helfen wollen. Als wir dann hörten, dass noch Fahrer für die Transporter gesucht werden, sind wir eingesprungen“, berichtet Moritz Reinhard. Am vergangenen Dienstagabend ging es für die beiden Saarbrücker mit acht weiteren freiwilligen Helfern in fünf Transportern los in Richtung Krisengebiet.

Die Bushaltestellen und Bahnhöfe waren überall voll mit Frauen und Kindern“

Knapp 1600 Kilometer in 16 Stunden sind die beiden durchgefahren. „Wir wollten uns eigentlich abwechseln, sodass einer fahren und der andere schlafen kann. Aber an Schlaf war nicht zu denken. Wir waren beide zu aufgewühlt, und geschlafen hat auf der Hinfahrt keiner. Das war auch bei den anderen in den anderen Transportern so“, sagt Ron Paulus.

Zu dem wenigen Schlaf kamen unterwegs noch Strapazen. „Zuerst erreichte uns die Nachricht, dass alle kleineren Annahmestellen für die Hilfsmittel geschlossen seien. Dann kam eine Nachricht, dass auch die Zentralstellen geschlossen seien. Und danach hatten wir plötzlich keinen Ansprechpartner mehr. Wir haben uns nicht verrückt machen lassen und sind einfach weiter gefahren“, berichtet Moritz Reinhard. Am Mittwochnachmittag kamen die fünf Transporter aus dem Saarland dann in Warschau an – und die Hilfsgüter aus dem Saarland wurden sehr wohl dringend gebraucht.

Zusammen mit polnischen Ehrenamtlichen luden die Saarländer den Großteil der Ladung aus und sammelten erste Eindrücke. „Die Bushaltestellen und Bahnhöfe waren überall voll mit Frauen und Kindern. So etwas habe ich noch nicht gesehen“, sagt der 38-jährige Reinhard. Nach 34 Stunden ohne Schlaf ging es für die beiden am Abend ins Bett. Sechs Saarländer wurden in einer Ferienwohnung untergebracht und die anderen vier in einem Hotel.

Am Donnerstagmorgen ging es weiter in Richtung der noch 300 Kilometer entfernten Grenze zur Ukraine. Dort wurden in weiteren Sammelstellen die restlichen Hilfsgüter abgegeben. „Ich würde nicht von Angst reden, aber Respekt hatte man schon. Wir durften auch nicht bis direkt an die Grenze fahren. Das dürfen nur Rettungsfahrzeuge, die dafür extra Markierungen bekommen. Für uns war etwa 50 Meter vor der Grenze Schluss“, erzählt Ron Paulus, der ebenfalls 38 Jahre alt ist.

„Das Wichtigste sind Artikel zur medizinischen Versorgung“

Die beiden bekamen auch einen Eindruck, was den Leuten vor Ort wirklich noch fehlt. „Das Wichtigste sind Artikel zur medizinischen Versorgung, Babyartikel, Essen und Matratzen. Es wird definitiv keine Kleidung mehr benötigt. Polen versinkt bald in gespendeter Kleidung von überall her“, sagt Reinhard.

Am Donnerstagnachmittag ging es für die zehn Saarländer dann wieder Richtung Heimat. 1800 Kilometer am Stück fahren sie erneut durch – mit dem guten Gefühl, geholfen zu haben und mit dem nächsten Ziel vor Augen. Am Sonntag, 13 Uhr, wollen die beiden wieder topfit im Saarbrücker Ludwigsparkstadion sein, um ihren 1. FC Saarbrücken im Heimspiel gegen den SV Meppen anzufeuern.