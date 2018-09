Zwei Räuber überfallen eine 14-Jährige

(ole) Zwei Männer um die 20 haben am Samstagabend auf dem zum Max-Ophüls-Platz gelegenen Teil des Landwehrplatzes eine 14-Jährige beraubt. Sie stießen die Jugendliche um und nahmen ihre Tasche mit. Am Max-Ophüls-Platz nahmen sie alles Verwertbare heraus und verschwanden. Beide Räuber haben schwarze Haare. Einer trug einen kurzen Zopf und einen Vollbart. Er hatte einen grauen Pullover mit schwarzer Aufschrift und eine graue Jogginghose an. Der andere war mit einem schwarzen Kapuzenpulli und Jeans bekleidet. Dem Opfer zufolge, das vergebens um Hilfe schrie, war der Ophüls-Platz noch voller Menschen.

Hinweise an die Polizei bitte unter Telefon (06 81) 9 71 50.