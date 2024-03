Gewinnspiel zur Eröffnung Zwei neue Geschäfte in der Saarbrücker Europa-Galerie eröffnet

Eine große Bäckerei-Kette und ein regionaler Anbieter gesunder Aufstriche und Snacks haben Filialen in der Europa-Galerie in Saarbrücken eröffnet. „Wir freuen uns, dass im März gleich zwei neue Mieter mit köstlichen Angeboten die Shoppingvielfalt in der Europa-Galerie Saarbrücken bereichern“, sagt Center Manager Dennis Bastuck. „Wir machen große Fortschritte bei der Vermietung des Centers und haben mit Kamps und Fruchteria zwei attraktive Marken von der Europa-Galerie überzeugt.“