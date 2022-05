Zwei neue Escape-Rooms in Saarbrücken : „Wer hier nicht herkommt, verpasst etwas.“

Saarbrücken/Güdingen Im Escape Room taucht man in eine andere Welt ein, aus der man entkommen muss. Es ist ein Spiel, ein Rätsel. Alle Hinweise sind im Raum versteckt. Und wer sie lösen kann, ist frei. Ein Spaß für Gruppen, für den es nun auch zwei neue Anlaufstellen in Saarbrücken gibt.

In der Landeshauptstadt haben zwei neue Escape-Rooms eröffnet. Im Gebäude des Spielwerks in Güdingen, wo die 3D-Schwarzlicht-Minigolfanlage ist, sollen insgesamt vier Räume entsprechend ausgestattet werden. Ihre Namen sind „Revolución Olé“, „der Schlüsselmacher“, „Welt der Schatten“ und „Blutrausch“. „Revolución Olé“ und „Blutrausch“ wurden bereits fertig gestellt und können bespielt werden. Harald Mörsdorf, Norbert Neis, Christian Meyer und Michael Finkler sind begeisterte Rätsellöser. Wir haben die Männergruppe im „Blutrausch“ begleitet.

Es beginnt mit einem Hörstück. Man taucht ein in die Story. Die Stimme: „Ich bin Polizeikommissarin, und es werden fünf Personen vermisst. Verdächtigt wird Michael von Grafenstein. Die Personen wurden bereits für tot erklärt, ihre Leichen wurden aber nie gefunden. Sein Zuhause wurde in der Vergangenheit überwacht, und wir wissen, dass er für eine Stunde am Tag sein Haus verlässt. Falls euch etwas passieren sollte, es gibt keine Verstärkung. Ihr müsst seine Wohnung verlassen, bevor die erste Stunde vorbei sein wird“. Danach folgt eine kurze Erklärung der Inhaber Susanne und Mike Puhlmann: „Die Gegenstände, die ihr benötigt, haben einen farbigen Punkt. Wenn der Punkt auf zwei Gegenständen zweifarbig ist, dann gehören die beiden zusammen. Diese führen dann zu der Lösung einer Aufgabe.“ Manche Gegenstände haben ein „Achtung-Symbol“. Das bedeutet, dass dieser Gegenstand nicht benötigt wird und stehen bleiben soll. Man muss den Raum also nicht zerlegen. Die Spurensuche kann beginnen.