Auersmacher Passionsspielzeit 2020 : Christ und Muslim erzählen vom Leiden Jesu

Auersmacher Kriege vertrieben Rami Kardahi und Mohamed Kernafa mit ihren Familien aus der Heimat. In Auersmacher fanden sie ein Zuhause.

Kartenreservierung und Auskunft: Passionsspielbüro, Kleines Theater Auersmacher, Auf dem Bies 21, Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr. Karten und Auskünfte gibt es auch per Telefon (0 68 05) 9 31 97 77, per E-Mail an passionsspiele-auersmacher@t-online.de. Die Postadresse lautet Passionsspiele Auersmacher, Schwarzwaldstraße 13, 66271 Auersmacher.

Mohamed Kernafa kam vor 28 Jahren, auch wegen eines Krieges, von Algerien nach Deutschland und fand ebenfalls in Auersmacher seine neue Heimat. Zwei seiner drei Kinder sind in Auersmacher geboren. Bis zum vergangenen Jahr hat er als Altenpfleger in seinem Ort gearbeitet, jetzt ist er in Rente.