Zwei Autorinnen lesen aus ihren Comic-Büchern

Zu einer Lesung aus den Comic-Neuerscheinungen von Hanna Gressnich („Treibgut“) und Valérie Minelli („Neben der Spur“) lädt das Kulturzentrum am Eurobahnhof in Saarbrücken am kommenden Samstag, 3. März, 19 Uhr, ein.