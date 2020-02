Bevölkerungsstatistik : Zuzug bremst den Einwohnerschwund

Die Umzugsfirmen haben viel zu tun, denn die Zahl der Zuwanderer in Saarbrücken bleibt hoch. Foto: gms/Bundesverband Möbelspedition AMÖ

Saarbrücken 1076 Ausländer zogen voriges Jahr nach Saarbrücken. Das dämpfte den Rückgang der Einwohnerzahl. Aber es änderte nichts an einem dramatischen Überschuss. Die Zahl der Sterbefälle übersteigt die der Geburten seit langem deutlich.

183 161 Frauen, Männer und Kinder lebten am 31. Dezember 2019 in Saarbrücken. Damit hatte die Landeshauptstadt am Jahresende 238 Bewohner weniger als Ende 2018. Vergleichbar entwickelte sich die Einwohnerzahl in Neunkirchen, der zweitgrößten Stadt des Saarlandes. Dort sank die Einwohnerzahl um 288 auf 47 585. Ohne Zuwanderung, ob von Flüchtlingen oder aus Rumänien und Bulgarien, wäre der Rückgang deutlicher ausgefallen.

Ähnlich sieht es in der Landeshauptstadt aus, wo die zugezogenen Ausländer im vergangenen Jahr für den einzig nennenswerten Zuwachs sorgten. Ihre Zahl stieg im Vergleich zum Dezember 2018 um 1076 auf 36 916.

Lebten 2010 nur 151 Menschen aus Syrien, Eritrea und Afghanistan in Saarbrücken, so waren es im Juni 2019 8144. Den größten Zustrom aus diesen drei Herkunftsländern gab es zwischen 2014 und 2016 mit rund 4400 Ankömmlingen.

Bedeutend für die Zahl der Neubürger in Saarbrücken war genauso die zweite EU-Ost-Erweiterung im Jahr 2007 um Bulgarien und Rumänien. 1171 Menschen aus diesen Ländern lebten im Jahr 2010 in Saarbrücken. Ihre Zahl stieg bis zum 30. Juni 2019 fortlaufend auf 3659.

Aber auch das hat den Bevölkerungsrückgang in Saarbrücken – wie in Neunkirchen – eben nur gebremst. Denn am Geburtendefizit, dem Hauptgrund für den demografischen Wandel auch in der Landeshauptstadt, hat sich nichts geändert. Obwohl es seit 2012 Jahr für Jahr mehr Neugeborene gibt, überwiegen die Sterbefälle deutlich. 2018 standen in Saarbrücken 1752 Geburten 2264 Todesfälle gegenüber.

Andererseits gehen die städtischen Statistiker nicht davon aus, dass die Zahl der Saarbrücker bald wieder auf den Tiefstwert vom August 2014 sinkt. Damals hatte Saarbrücken nur noch 178 007 Einwohner. Der Bevölkerungszuwachs war seither in erster Linie auf Zuwanderer aus dem Ausland zurückzuführen. Einerseits kamen Flüchtlinge aus Kriegs- und Krisenregionen, andererseits Einwanderer aus Rumänien und Bulgarien.

Gewachsen ist die Zahl der Saarbrücker zwischen 2008 und 2018 aber nur in den Stadtbezirken West (plus 504 auf 32 921) und Mitte (plus 4274 auf 97 099). Am Halberg sank die Einwohnerzahl um 296 auf 25 913, im Bezirk Dudweiler sogar um 398 auf noch 27 766.

Wo es Zuzug gab, wuchs auch der Wohnraumbedarf. Anfang des Jahres waren in Saarbrücken 2500 neue Häuser und Wohnungen geplant. Und weil es mehr Kinder gibt, steckt die Stadt Geld in ihre Kitas und Schulen. Bis 2022 sollen allein an den Grundschulen 930 weitere Plätze in Neu- und Erweiterungsbauten entstehen. Das kostet voraussichtlich 35 Millionen Euro.

Die Zahl der Saarbrücker schwindet bis 2030 voraussichtlich um sechs Prozent, die der Haushalte dagegen nur um drei Prozent. Diese Prognose steht unter dem Vorbehalt, dass es nicht wieder Einwanderungswellen wie im vergangenen Jahrzehnt gibt.

Unabhängig davon sieht die Stadtverwaltung ohnehin Herausforderungen auf dem Wohnungsmarkt in Saarbrücken. Die Planer ermittelten, dass bis 2030 Platz für 3300 zusätzliche Haushalte zu schaffen ist. Einerseits, um auf die wachsende Zahl der Single-Haushalte zu reagieren. Andererseits, um junge Familien in der Stadt zu halten, damit ein Abwandern ins Umland zu vermeiden – und Pendlerströme zu verringern.