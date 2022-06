Saarbrücken : Zum Christopher Street Day gibt es Sperrungen

Die Parade zum Christopher Street Day – hier eine Aufnahme von 2019 – wirkt sich am Wochenende auf den Verkehr in der Saarbrücker Innenstadt aus. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken (red) Das Programm zum „Christopher Street Day SaarLorLux 2022“ wirkt sich am Wochenende auf die Verkehrsführung in der Saarbrücker Innenstadt aus. Das Fest dauert von Samstag, 11. Juni, bis Sonntag, 12. Juni.

So wird die Mainzer Straße zwischen der Bleich- und Rosenstraße von Samstag, 11. Juni, 8 Uhr, bis Montag, 13. Juni, 6 Uhr, für den Verkehr gesperrt. Eine Umleitung führt durch die Bismarck- und die Rosenstraße in die Mainzer Straße. Und ein Teil der Karlstraße – angrenzend an die Mainzer Straße – wird bereits ab Freitag, 10. Juni, 16 Uhr, bis Montag, 13. Juni, 6 Uhr, gesperrt.