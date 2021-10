Immobilienfirma wartet auf lukrative Angebote : Zukunft von Gärtnereigelände offen

Die Erlebnisgärtnerei in Saarbrücken-Fechingen ist geschlossen, der Hofladen ebenfalls. Das Gelände liegt brach. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Sie war lange ein Vorzeige-Gemeinschaftsbetrieb – und steht jetzt leer: die Erlebnisgärtnerei unter der Fechinger Talbrücke. Ein Immobilieninvestor hat sich das Grundstück gesichert und wartet nun auf lukrative Nutzungsangebote. Für einen der früheren Gärtnereibetreiber hat das Ganze auch noch ein bitteres Nachspiel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von BeckerBredel

Die Erlebnisgärtnerei ist zu – und die meisten Kunden haben das erst mitbekommen, als sie bei der Suche nach Pflanzen vor verschlossenen Türen standen. Die Einkaufswagen stehen noch immer auf dem Gärtnereigelände unter der Fechinger Talbrücke, wo einst ein florierender Betrieb große Aufmerksamkeit erregte. Mehrere Saarbrücker Gärtner hatten sich zum Betrieb der Erlebnisgärtnerei vor Jahren zusammengetan, alle hatten eigene Stammbetriebe und vermarkteten in Fechingen. In der Blütezeit der Gärtnerei war Einkaufen dort wirklich ein Erlebnis, denn man hatte nicht nur Blumen ausgestellt, sondern auch mit einem Insektarium einen kleinen Zoo, einen Hofladen des Wintringer Hofes in Kleinblittersdorf und man konnte im Gewächshaus Kaffee und Kuchen bekommen. Heute sieht das anders aus. Das Gelände ist frei zugänglich, aber die Gewächshäuser sind ausgeräumt, die Türen verschlossen, das Unkraut sprießt. Gerüchten zufolge wurde die Gärtnerei an eine Immobilienfirma verkauft, man habe ein Angebot bekommen und direkt zugeschlagen. Die Immobilienfirma ist ein namhaftes Unternehmen.

Hans Jürgen Lichter, Beauftragter der Geschäftsführung der Firma IFA-Immobilien im Rheinland-Pfälzischen Schillingen, gibt auf Anfrage an, dass die IFA das Gelände tatsächlich gekauft, aber noch keinen konkreten Nutzungsplan habe: „Wir sind eine Projektentwicklungsgesellschaft und kaufen bundesweit Grundstücke, in denen wir Entwicklungspotential sehen. Wir bauen Hotels, Pflegeeinrichtungen, Industrieparks, Einzelhandel und Wohngebäude. Wir suchen aktuell nach Ideen und besuchen demnächst in München die Fachmesse Expo-real. Auch dort werden wir die Fläche präsentieren. Mit der Stadt haben wir gesprochen und die rechtlichen Möglichkeiten ausgelotet.“ Das bestätigt Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU). Die IFA habe angefragt, sei aber nicht konkret geworden. Die Parzelle liege aktuell im Außenbereich Saarbrückens. Momentan sei dort nur ein landwirtschaftlicher Betrieb oder eben eine neue Gärtnerei genehmigungsfähig. „Wobei es sicher auch Gärtnereien gibt, die eine Entwicklungsmöglichkeit suchen“, so Conradt. Die Stadt sei allerdings auch offen, den Bebauungsplan zu ändern, was vom vorgestellten Konzept abhänge. „Die IFA hat sich nicht mehr gemeldet“, sagt der Verwaltungschef – und die IFA bestätigt das auch. Die Firma hat sich das Grundstück erst einmal gesichert und wartet nun ab.

Es ist kein Geheimnis, dass ein Brückenneubau der Fechinger Talbrücke ansteht, dass für die Arbeiten ein großes Baufeld benötigt wird und sich die Optik zwischen Fechingen und Brebach verändern wird. Kurzfristig ist demnach nicht mit einer neuen Nutzung der Parzelle zu rechnen. Die Geschichte der Erlebnisgärtnerei ist beendet. Die letzten beiden von ursprünglich einmal fünf Eignern haben sich in ihre Stammbetriebe zurückgezogen. Das Sortiment des Wintringer Hofladens wird man künftig bei Edeka in Brebach finden.