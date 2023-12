Stadt macht 35 000 Euro locker Saarbrücken leuchtet in weihnachtlichem Glanz

Die Stadt hat 30 neue Leuchten mit Weihnachtssternen-Motiv in den Stadtbezirken aufgehängt und damit Plätze in der Vorweihnachtszeit verschönert. Besonders auffällig ist das am St. Arnualer Markt, der ja schon per se ein Postkartenmotiv ist. An den Laternen rund um den Platz erstrahlen jetzt die vier neuen Sterne. Im Stadtbezirk Mitte wurde außerdem der Max-Ophüls-Platz mit vier der neuen Leuchten aufgewertet, wo am Wochenende der Blau-Schwarze-Weihnachtsmarkt stattfand.