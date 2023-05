Nachfolger von Dr. Francke Saarbrücken hat neuen Zoodirektor gefunden – er kommt aus Frankfurt

Eigentlich hätte es einen geschmeidigeren Übergang an der Spitze des Saarbrücker Zoos geben sollen. Seit November bereits ist die Stelle des Zoodirektors vakant, nachdem Dr. Richard Francke am 31. Oktober seinen letzten Arbeitstag hatte. Der Tierarzt war 15 Jahre lange Direktor des beliebten Tierparks am Eschberg mit jährlich rund 200 000 Besuchern.