Wildkatze Saarbrücker Zoo trauert um Manulweibchen Calypso

„Wie lange Wildtiere es vor uns verbergen können, wie es ihnen wirklich geht, hat das Manulweibchen uns sehr deutlich gemacht“, heißt es in den Beiträgen. Denn dass etwas nicht stimmt, ist erst in der letzten Dezemberwoche, kurz vor Calypsos Tod, aufgefallen. Das Manulweibchen sei morgens länger als sonst in seiner Hütte geblieben und habe sogar ihr Lieblingsfutter unberührt gelassen.