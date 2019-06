Projekt in der Modernen Galerie in Saarbrücken : Zoo-Mitarbeiter stellen Tierwelt vor

Das Werk „Junger Bär“ von Renée Sintenis ist derzeit anlässlich der Ausstellung „Von schön bis schaurig – Das Bild vom Tier“ in der Modernen Galerie in Saarbrücken zu sehen. Am Samstag bieten Mitarbeiter des Saarbrücker Zoos einen Rundgang durch die Schau. Foto: Stiftung Saarländischer Kulturbesitz/Raphael Maass

Saarbrücken Pädagogische Mitarbeiter des Saarbrücker Zoos bieten am Samstag, 29. Juni, in der Modernen Galerie in Saarbrücken (Bismarckstraße 11-15) für Kinder und Familien einen Rundgang durch die Ausstellung „Von schön bis schaurig – Das Bild vom Tier“ an.

Die Führung beginnt um 15 Uhr. Dabei handelt es sich um ein Kooperationsprojekt zwischen Moderner Galerie und Zoo.

Die Zoo-Mitarbeiter erzählen von den faszinierenden Verhaltens- und Lebensweisen der Tiere und ihren erstaunlichen Fähigkeiten, teilt das Museum mit. Die zirka 75 Exponate aus den eigenen Beständen der Sammlung zeigen Tiermotive, die durch verschiedenste Gestaltungsweisen und Techniken realisiert wurden. Mitmachstationen animieren zur Auseinandersetzung und Beschäftigung mit den Werken und Künstlern. Ralf Kohl bringt dazu unterschiedliche Anschauungsmaterialien wie Schlangenhäute und Felle aus dem Zoo mit.