563 300 Ecstasy-Tabletten entdeckt : Zollfahnder stellen starken Anstieg bei synthetischen Drogen fest

Saarbrücken/Frankfurt Die Ermittler des Zollfahndungsamtes Frankfurt haben im vergangenen Jahr einen starken Anstieg bei den sichergestellten synthetischen Drogen festgestellt. Insgesamt hätten die Zollfahnder 563 300 Ecstasy-Tabletten entdeckt, die meisten davon im Postverkehr, teilte das Amt mit.

Einen nicht alltäglichen Ermittlungserfolge hatten die Fahnder im Februar 2019, als sie in einem geschlossenen China-Restaurant in Liederbach (Main-Taunus-Kreis) einen Umschlagplatz für den internationalen Schmuggel mit Glasaalen aushoben. Hunderttausende der artengeschützten Tiere konnten gerettet werden und später in Heidesheim nahe Mainz in den Rhein ausgesetzt werden. Die Jungaale können laut Zoll in Asien mit viel Gewinn verkauft werden. Sie gelten dort als Delikatesse, ihnen wird auch eine potenzsteigernde Wirkung nachgesagt. Die Aalbestände im Rhein sind in den letzten Jahren zurückgegangen. „Die Ermittlungstätigkeit forderte vor allem bei den auch für uns ungewöhnlichen Schmuggelmethoden und Schmuggelwaren oftmals viel Kreativität zur Lösung des Falls“, erklärte Sandra Schwan, die kommissarische Leiterin des Zollfahndungsamts in Frankfurt.