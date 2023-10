Porträt Zoé Boucher Zwischen Rathaus, Staden und deutsch-französischem Stammtisch: Zoé Boucher ist die junge Botschafterin für Nantes in Saarbrücken

Die langen und verwinkelten Flure im Saarbrücker Rathaus, in denen Besucher mehr als ein Mal falsch abbiegen können, kennt Zoé Boucher mittlerweile ganz gut. Seit zwei Monaten arbeitet die 19-Jährige hier im Herzen der Hauptstadtverwaltung – als junge Botschafterin von Nantes in Saarbrücken. Sie kommt aus Rouen, hat aber Verwandte in Nantes und kann die Stadt den Saarländerinnen und Saarländern gut näher bringen. Das Projekt innerhalb der Städtepartnerschaft ist bereits seit 2016 Teil des Programms „Deutsch-Französischer Freiwilligendienst der Gebietskörperschaften“. Was eher wie eine trockene Aufgabe klingt, bietet jungen Menschen allerdings einen vielfältigen Alltag, nicht nur am Schreibtisch. „Ich hatte schon einen Info-Stand an der Uni, an dem ich die Stadt Nantes vorgestellt habe, und einmal im Monat organisiere ich in einem Restaurant den deutsch-französischen Stammtisch, wo alle zusammenkommen, die sich für das andere Land oder dessen Sprache interessieren“, erklärt Boucher. Für sie ist es der erste längere Auslandsaufenthalt. Nach der Schule studierte die junge Französin zunächst Jura. „Doch nach einem Jahr merkte ich, dass es nicht das war, was mir gefallen hat. Deshalb habe ich nach einem Freiwilligen Dienst gesucht, in dem ich gleichzeitig meine Sprachkenntnisse verbessern und neue Erfahrungen im kulturellen Bereich sammeln könnte“, erzählt sie.