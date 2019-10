Saarbrücken : ZKE verteilt wiederverwendbare Obstbeutel

Saarbrücken Gemeinsam mit der „Initiative Nauwieser Viertel“ kämpft die Stadt gegen Verpackungsmüll.

Der Zentrale Kommunale Entsorgungsbetrieb (ZKE) und die „Initiative Nauwieser Viertel“ wollen, dass weniger Verpackungsmüll anfällt. Darüber informiert der ZKE am Mittwoch, 9. Oktober, um die Mittagszeit an einen Stand auf dem Wochenmarkt St. Johann. Dasselbe macht die „Initiative Nauwieser Viertel“ am Donnerstag, 10. Oktober, von 15 bis 16 Uhr auf dem Nachmittagsmarkt auf dem Max-Ophüls-Platz.