Verkehrsdelikt in Dudweiler : Zeugensuche nach Fahrerflucht

Verkehrsdelikt in Dudweiler

Die Polizei will wissen, wer in Dudweiler einen Unfall auf dem Lidl-Parkplatz verursachte und davongefahren ist. Foto: dpa/Friso Gentsch

Orange und womöglich ein Kastenwagen: Nach einer Fahrerflucht in Dudweiler gibt es erste Hinweise auf das Auto des Verursachers.

Dudweiler (red) Die Polizei sucht nach einer Fahrerflucht Zeugen. Tatort war am Samstag gegen 12.30 Uhr der Parkplatz des Dudweiler Lidl-Marktes in der Sulzbachtalstraße. Der Unfallverursacher oder die -verursacherin hatte mit der Wagentür das benachbarte Auto beschädigt. Zurück blieben eine Delle in der Karosserie und die Ungewissheit, wer den Schaden verursacht hat. Einem Zeugen zufolge war das Fahrzeug orange und womöglich ein Kastenwagen.