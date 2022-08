Mutmaßlicher Täter bekannt : Leiche in Burbach vermutet – Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken Die Polizei durchsucht seit Mittwoch ein Gebiet in Burbach. Sie vermutet dort eine Leiche. Einen Tatverdächtigen hat die Polizei bereits. Jetzt bittet sie die Bevölkerung um Mithilfe.

Seit Mittwoch sucht die Polizei Saarbrücken in Burbach nach einer Leiche. Diese wird auf einem schwer zugänglichen Areal im Bereich der Luisenthaler Straße, Einmündung Güchenbacher Straße nahe den Deichanlagen vermutet.

Leiche vermutlich zwischen 2013 und 2015 vergraben

Nun wendet sich die Polizei mit einem Aufruf an die Bevölkerung und sucht Zeugen, die in den Jahren zwischen 2013 und 2015 Auffälligkeiten rund um den Weiher in Burbach beobachtet haben.

Wie die Polizei mitteilt, soll es sich bei der gesuchten Leiche um einen Mann handeln, der zwischen 2013 und 2015 getötet und auf dem Grundstück in Burbach vergraben worden sein soll.

Tatverdächtiger bereits wegen Mord verurteilt

Unter Tatverdacht steht ein 30-jähriger Mann, der bereits 2015 wegen der Ermordung an einem 27-Jährigen in Saarbrücken verurteilt wurde, teilt Polizeipressesprecher Stephan Laßotta mit. Damals wurde die Leiche in Müllsäcken in die Saar geworfen, ehe sie Tage später von der Polizei gefunden wurde.

Der mutmaßliche Täter sitzt seitdem lebenslänglich in der Justizvollzugsanstalt in Saarbrücken.