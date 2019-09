Polizeibericht : Zeuge filmte Einbruchsversuch

Burbach Polizei erwischt einen 35-Jährigen mit Drogen in der Nähe des Tatortes

Gestern Morgen, Dienstag, 2. September, informierten Zeugen die Polizei darüber, dass zwei Männer gerade versuchten, das Fenster eines Kebap-Imbisses in der Bergstraße aufzuhebeln. Die sofort ausrückenden Beamten erwischten einen der Täter, einen 35-jährigen Saarbrücker, in unmittelbarer Nähe des Imbisses. Es stellte sich heraus, dass der Mann zunächst mit einem Brecheisen die Münzbox einer Telefonzelle aufgebrochen hatte und danach zu dem Imbiss ging, wo er versuchte, ein Fenster aufzuhebeln. Ein Komplize stand dabei „Schmiere“ und verschwand dann unerkannt. Das teilte die Polizei mit. Nach ihren Angaben wollte sich der 35-Jährige nicht zu den Vorwürfen äußern. Allerdings hatte ein Zeuge den Einbruchsversuch mit einem Handy gefilmt. Außerdem fanden die Beamten am Tatort eine geringe Menge Drogen, von denen der 35-Jährige zugab, dass sie ihm gehörten. Der 35-Jährige wurde später wieder freigelassen, er muss sich nun wegen versuchten Einbruchsdiebstahls, wegen besonders schweren Diebstahls sowie wegen des unerlaubten Besitzes von Drogen verantworten.