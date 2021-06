Schafbrücke : Große Kanalbaustelle in der Straße Am Stahlhammer

In Schafbrücke steht in der Straße „Am Stahlhammer“ eine große Erneuerung des Mischwasserkanals an. Foto: dpa/Jan Woitas

Saarbrücken In Schafbrücke stehen große Arbeiten an einem Mischwasserkanal an. Sie betreffen die Straße Am Stahlhammer und dauern noch fast vier Monate.