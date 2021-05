Tickets bleiben gültig : Zeltfestival in Lebach wird auf 2022 verschoben

Zeltfestival in Lebach wird auf 2022 verschoben

Der deutsche Popsänger und Songwriter Johannes Oerding ist einer der Top-Acts, der 2022 auf dem Zeltfestival Saar in Lebach auftreten wird. Foto: dpa/Jens Kalaene

Lebach Trotz sinkender Infektionszahlen im Saarland – einige für dieses Jahr geplante Großveranstaltungen werden abgesagt. So auch das „Zeltfestival Saar“ auf der Pferderennbahn in Lebach. Das teilten die Veranstalter jetzt mit: „Wir freuen uns über die derzeitig positive Entwicklung der Inzidenzwerte im Saarland und auch, dass die Impfungen auf Hochtouren laufen.

Doch leider muss man ehrlich sagen, dass es wohl noch eine ganze Weile dauern wird, bis Indoor-Veranstaltungen mit mehr als 2000 Besuchern wieder erlaubt sein werden“, erklärt Max Geiger von der Alm Event Gastro GmbH. Er und sein Team hatten 2019 das erste saarländische Zeltfestival in Zusammenarbeit mit der Stadt Lebach in einem riesigen Palastzelt auf die Beine gestellt. Die eigentlich für 2020 geplante zweite Auflage wurde wegen der Pandemie abgesagt. Sie sollte dieses Jahr stattfinden.

Die Veranstalter setzen auf kommendes Jahr und versprechen: „Das Zeltfestival Saar wird im kommenden Jahr noch größer, besser und internationaler.“ Alle bereits gebuchten Künstler werden auch im nächsten Jahr auf der Bühne stehen. Darunter Silbermond (2. September 2022), Johannes Oerding (4. September), Mia Julia und Krachleder (10. September), Beatrice Egli, Bernhard Brink und Mike Leon Grosch (11. September). Das Festival wird sogar um zwei Tage verlängert – mit Auftritten der Mighty Oaks (6. September) und von DJ Bobo (eröffnet das Festival am 1. September). Die Tickets für dieses Jahr behalten ihre Gültigkeit, betont der Veranstalter.

Trotz dieses Lichtblicks, Peter Maffay wird vorerst nicht ins Saarland kommen. Er wollte während der „Grünen Woche“ dieses Jahr in Lebach Station machen, hat seine Open-Air-Tour allerdings abgesagt. Ob er sie nächstes Jahr nachholt, ist noch nicht bekannt. Tickets können an den Vorverkaufsstellen, an denen sie erworben wurden, zurückgegeben werden.