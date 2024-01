Integrationsbeirat Völklingen Wahl des Integrationsbeirats steht vor der Tür

In Völklingen ist Wahljahr. Dass am 9. Juni Kommunal- und EU-Wahlen sind, in Völklingen zudem die Wahl zur Oberbürgermeisterin oder zum Oberbürgermeister ansteht, dürfte den meisten bekannt sein. Aber in Völklingen wird sogar noch etwas früher gewählt, nämlich am Sonntag, 7. April. Für diesen Termin ist die Wahl zum Integrationsbeirat der Stadt angesetzt.