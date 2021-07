Volkshochschule fördert Kreativität : Vom Kind bis zur 100-Jährigen: Porträts spiegeln 153 Leben

Kursleiter Olaf Reeck mit einem Porträt, das die Ausstellung „100 Menschen - 100 Jahre“ in der VHS zeigt. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken Kursleiter Olaf Reeck von der Zeichenwerkstatt Püttlingen ist stolz auf die Werke seiner Gruppe, die jetzt im Alten Rathaus am Schlossplatz zu sehen sind.

Von Nicole Baronsky-Ottmann

Eine außergewöhnliche Ausstellung im VHS-Zentrum am Schlossplatz zeigt 153 gezeichnete Porträts. Darunter finden sich zarte und junge Gesichter, dann welche, die mit schnellem Zeichenstift ausgeführt wurden. Einige sind nur mit wenigen Linien skizziert, andere ausführlich komponiert oder fast karikaturartig zusammengefasst. Die Porträts wurden mit Blei- oder Buntstift angefertigt, es sind auch Kreide- und Rötelzeichnungen dabei.

Das Besondere: die Porträtierten sind von einem bis 100 Jahre alt, die Darstellungen stammen vom Kleinkind bis zur Greisin. Alle Werke der Ausstellung „100 Menschen – 100 Jahre“ stammen von den Teilnehmerinnen und den Teilnehmern des von Olaf Reeck geleiteten VHS-Kurses der Zeichenwerkstatt Püttlingen: Nicolas Löw, Joachim Kluck, Johann Josef Sauer, Ellen Eichhorn, Elaine Barbian, Claudia Mang, Isabelle Arnold, Minoti Paul und Christine Doerr.

„Dieses Zeichenprojekt ging nur auf dem Land“, sagt Reeck lachend. Er leitet seit 2005 die Zeichenwerkstatt in Püttlingen. Der in Berlin geborene Zeichner, Maler, Fotograf und Grafikdesigner hatte gut 13 Jahre einen Lehrauftrag für Zeichnen in der Grundlehre bei Prof. Holweck. In der Zeichenwerkstat leitete er schon acht Projekte, die jeweils mit einer Ausstellung endeten.

„Neben Akt- und Porträtzeichnen haben wir auch Menschen in Lebensgröße gezeichnet. In einem anderen Projekt haben wir 37 Menschen in ihrer Berufskleidung dargestellt“, erklärt er. „Da hatten wir Richter, Nonnen, Feuerwehrleute in unserem Kurs, sogar einen Taucher in voller Montur bei 35 Grad“, erzählt er. Dann wurden Gruppen und Vereine von Püttlingen eingeladen und skizziert, darunter die Frauenhandballmannschaft oder die Rentnerband.

„Es wurde viel gelacht und erzählt in den Kursen“, sagt er. Als Dankeschön durften sich die Porträtierten am Ende eine Zeichnung aussuchen und mitnehmen. Allerdings sei dies nicht immer sehr gerecht gewesen. Und so kam Olaf Reeck auf die Idee, als Dankeschön von den Porträtierten eine Fotografie anzufertigen.

Und ihm kam die Idee zu seinem neuen Projekt, Menschen in jedem Lebensalter abzubilden, vom ersten bis zum einhundertsten Lebensjahr. Die Menschen dafür zu finden, war gar nicht so leicht. Aber durch Nachfragen in den Familien und Freundeskreisen, durch Mundpropaganda jenseits der Großstadt und das saarländische „Man kennt einen, der einen kennt“, kamen 100 Personen zusammen.