Tanzen, Kunst, Theater : Zehn Tipps für Partys und Ausflüge im Saarland zum Start in den Mai

Ein Konzert auf der Saarlouiser Vauban-Insel Foto: Friedebach

Saarbrücken/Saarlouis/Neunkirchen Auch wenn der 1. Mai auf einen Sonntag fällt – traditionell werden zum Start in den Wonnemonat zahlreiche Veranstaltungen angeboten. So können die Besucher zum Beispiel in den Mai tanzen, zu Live-Musik rocken oder mit verschiedenen historischen Zügen durchs Saarland fahren.

Seine Deutschlandpremiere feiert das Stück „CM_30“ von Kolja Huneck an diesem Donnerstag, 28. April, 21 Uhr, im Pingusson-Gebäude in Saarbrücken. Ein weiterer Aufführungstermin ist an diesem Freitag, 21 Uhr. Anlass ist das Festival „Perspectives“: Das Jongliersolo, das sich irgendwo zwischen Zirkus und Bildender Kunst bewegt, ist laut Veranstalter ein meditativer Ausflug, der die Grundfarben (Blau, Gelb, Rot) und Farbkombinationen, die ihre Übergänge erzeugen, be- und erleuchtet. Kolja Huneck arbeitet mit lichtdurchlässigen Scheiben von 30 Zentimetern Durchmesser und spielt zu den Klängen mit Licht, das durch die farbigen Objekte fällt.

Karten und weitere Infos:



An diesem Freitag, 29. April, gastiert die saarländische Band „Changes“ in der Saarbrücker Bel étage. Nachdem die Gruppe im Jahr 2019 dort ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum feiern durfte, freuen sich die Musiker auf ein erneutes Gastspiel. Die Besucher erwartet eine Melange aus Pop, Soul und Dance der vergangenen Jahrzehnte.

Karten und weitere Infos unter:

Eine Tribute-Show erwartet die Besucher an diesem Freitag, 29. April, 19.30 Uhr, in der Illinger Illipse mit „One Night with Abba“. Dabei handelt es sich um eine Produktion der Formation Noble Composition.

Karten und weitere Infos:



Ein Konzert der A-cappella-Gruppe „Onair“ steht an diesem Freitag, 29. April, 20 Uhr, in der Neuen Gebläsehalle in Neunkirchen auf dem Programm. Der Abend steht unter dem Titel „Vocal Legends – A Cappella Pop Show“.

Karten und weitere Infos unter:



Mit mehreren Veranstaltungen wird Hexennacht gefeiert. Auf der Saarlouiser Vauban-Insel startet an diesem Samstag, 30. April, 19.30 Uhr, der Tanz um das Hexenfeuer. Mit dabei ist DJ Meng, der beliebte Pop-, Rock-, Wave- und Insel-Classics auflegen wird. „Von den 70ern, den 80ern, den 90ern bis hin zu den 2000ern ist alles dabei, was Kult-Status genießt“, schreibt der Veranstalter.

Karten und weitere Infos unter:



Ebenfalls an diesem Samstag, 30. April, ab 20 Uhr, veranstaltet die Tanzschule Bootz-Ohlmann einen „Tanz in den Mai“.

Weitere Infos unter:

An diesem Samstag, 30. April, 20 Uhr, sowie am Sonntag, 1. Mai, 18 Uhr, zeigt die Frauentheatergruppe „ElleGanz“ ihr neues Stück „Hexenreigen_2020“ im Kulturzentrum Breite 63 in Saarbrücken-Malstatt. Die Oberhexe hat ihre Gefolgschaft zum Blocksberg eingeladen. Sind Hexen gut oder böse? Sind sie Teil der Gesellschaft…? Das Ensemble hat mit der Regisseurin Eveline Sebaa ein eigenes Theaterstück erarbeitet, bei dem auch Filmsequenzen gezeigt werden. Auch der Gesang spielt eine zentrale Rolle. Denn was wäre ein Hexentreffen ohne Musik?

Karten und weitere Infos unter:



Das große Eröffnungswochenende der „Urban Art Biennale 22“ wird im Weltkulturerbe Völklinger Hütte gefeiert. Los geht es an diesem Samstag, 30. April, 16.30 Uhr, in der Erzhalle. Für die musikalische Untermalung sorgt Mardi Loco, der „energetischen Jazz“ zum Besten gibt, so der Veranstalter. Die Eröffnungsparty steigt ab 19.30 Uhr. Mit dabei ist das DJ-Duo „The Robot Scientists“. Mit ihrer „Cosmic Disco“, einem Mix aus Disco, Funk und Techno, wollen sie den passenden, tanzbaren Sound bieten. An diesem Sonntag, 1. Mai, geht von 10 bis 19 Uhr ein Familientag über die Bühne: Zahlreiche Künstler werden vor Ort sein und Biennale-Plakate signieren. Jan Vormann, der sich mit seinen Lego-Kunstprojekten international einen Namen gemacht hat, füllt mit Legosteinen Mauer-Lücken im Weltkulturerbe: Die Kinder sind eingeladen, ihn dabei zu unterstützen.

Weitere Infos unter:



Zudem können Unternehmungslustige mit Fahrten in historischen Zügen in den Mai starten. An diesem Sonntag, 1. Mai, startet so die Museumsbahn Losheim um 13.30 Uhr, 15 Uhr und 16.30 Uhr am Bahnhof Losheim zu ihren Touren.

Weitere Infos unter:



Auch der Museumszug der Ostertalbahn rollt an diesem Sonntag, 1. Mai – und zwar ab Ottweiler um 14.30 Uhr von Gleis vier durch das Ostertal nach Schwarzerden. Fahrten ab dort werden um 13.15 Uhr und 16.15 Uhr angeboten. Der Zu –oder Ausstieg ist an allen Haltepunkten möglich.

Anmeldung: info-gs@ostertalbahn, Infos unter Tel. (0 63 84) 79 91.



Das Theater Kunstdünger aus dem oberbayerischen Valley tritt anlässlich der Reihe „Kultur für Kids“ des Kulturforums Regionalverband Saarbrücken an diesem Sonntag, 1. Mai, im Saal vier des VHS-Zentrums am Saarbrücker Bürgerschloss auf. Gezeigt wird das Stück „Hannah und die Bohnenranke“, eine fantastische Geschichte frei nach dem Märchen von Joseph Jacobs. Die Veranstaltung richtet sich an Mutige ab fünf Jahren.