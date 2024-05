ZDF-Morgenmagazin in Saarbrücken „Es hat sich während Corona angefühlt wie Krieg“

Natürlich ist das französischste aller Bundesländer der ideale Ausgangspunkt für eine Tour d’Horizon über grenzüberschreitende Beziehungen. Die Interviewgäste kommen aus unterschiedlichen Lebenswelten. Moderator Mitri Sirin möchte vor allem wissen, wo es hakt im deutsch-französischen Alltag. Wo setzen Bürokratie und unterschiedliche Strukturen Grenzen? Die gegenseitige Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen wäre wichtig, sagt etwa Corinna Mörsdorf, die in Frankreich lebt und im Völklinger Kolping Bildungszentrum arbeitet. Sie hat ein kleines Beispiel parat: „Gabelstapler fahren sich überall gleich, trotzdem brauche ich zwei Führerscheine.“ Dr. Christian Braun, Ärztlicher Direktor im Winterberg Klinikum, verweist auf die fehlende Kooperation in der Notfallversorgung. Warum muss ein Forbacher nach einem Schlaganfall 60 km bis Metz gefahren werden, wenn das Schlaganfallzentrum auf dem Winterberg in 6 Kilometern erreichbar ist?, fragt er. Die Französin Yasmine Zelek, die mit ihrem deutschen Mann in Spicheren lebt, erinnert an die Corona-Jahre und den Schlagbaum, der sich vor ihrer Nase senkte. „Europa hat sich in der Krise nicht bewährt. Es hat sich während Corona angefühlt wie Krieg“, sagt sie enttäuscht. Auch für Carmen Pavlic, Leiterin eines deutsch-französischen Vorzeigeprojektes, der Kita Salut in Saarbrücken, sind die Erlebnisse in der Zeit der Pandemie unvergessen: „Ich konnte noch nicht einmal mehr über die Grenze joggen.“