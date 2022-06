Wie sich die Saarländerin zurück ins Leben kämpft : Nach dramatischem Unfall bei Spiesen-Elversberg: ZDF berichtet über einzige Überlebende (mit Bildergalerie und Video)

Saarbrücken/Spiesen-Elversberg Es war ein verheerendes Unglück auf der A 8, das zwei Menschen in einem Porsche das Leben kostete. Eine junge Frau überstand den Aufprall: Fabienne Weppler. Im ZDF schildert sie, wie sie sich nach zahlreichen Operationen allmählich zurückkämpft.

Der 18. April sollte ihr bisheriges Leben komplett verändern: Ein tragisches Unglück auf der A 8 bei Spiesen-Elversberg entriss ihr zwei geliebte Menschen, den Großvater (75) und Neffen (15). Um Haaresbreite hätte auch die junge Frau nicht überlebt. Fabienne Weppler kämpft seitdem, um wieder auf die Beine zu kommen.

Wie sich die Patientin an den Unfall erinnert, der ihr Leben veränderte

Das ZDF berichtet über die 30-Jährige, die an jenem Schicksalstag mit im Wagen saß. „Den letzten Gedanken, den ich hatte: Ich werde doch heute wohl nicht sterben“, sagt sie, dem Reporterteam, das sie am Krankenbett in der Klinik auf dem Saarbrücker Winterberg besucht. An das, was dann passierte, könne sie sich, wenn überhaupt, nur schemenhaft entsinnen. „Danach ist schwarzes Loch bis Intensivstation.“

Mit lebensgefährlichen Verletzungen kam sie ins Krankenhaus. Mehrere Organe verletzt, innere Blutungen, zahlreiche Knochenbrüche. Sie leidet bis heute. Nur auf Krücken gestützt, gelingen ihr ein paar wenige Schritte über den Gang ihrer Station. Aber jeden Tag würden es ein paar mehr.

Mittlerweile habe sie schon etliche Operationen hinter sich. Die seien mit immensen Bluttransfusionen verbunden gewesen. „Im Ganzen habe ich fast zweimal das komplette Blut aus meinem Körper verloren“, berichtet sie vor laufender Kamera.

Anlass für den Fernsehbeitrag war am Tag der Blutspende die rückläufige Spendenbereitschaft. So kommt auch Dr. Konrad Schwarzkopf zu Wort. Der Chefarzt für Intensivmedizin am Winterbergklinikum berichtet, dass Operationen, die wegen der Corona-Pandemie verschoben wurden, jetzt nachgeholt würden. Das verschärfe die Lage zusätzlich, da dadurch trotz geringerer Reserven mehr Blutkonserven benötigt würden.

In der Saarbrücker Zeitung schilderte Patientin Weppler bereits zuvor, wie schwierig es zudem für sie war, Spenden zu bekommen. Sie habe die äußerst seltene Blutgruppe 0 negativ. Gerade mal sechs Prozent der Menschen haben diese Gruppe. Während dieses Blut für jeden Patienten passend ist, darf ein Träger der Gruppe 0 negativ ausschließlich entsprechende Konserven erhalten. Das spitzt die Lage zu.

Was bei dem Unfall bei Spiesen-Elversberg passierte

Jetzt stehen Therapien an, um wieder laufen zu lernen. Die Gedanken an den Unfalltag indes wird sie nie verlieren.