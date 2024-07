Große Oper in Ensdorf Was passiert, wenn es auf die „Zauberflöte“ am Saarpolygon regnet?

Oper auf der Bergehalde Ensdorf? Die Kulisse ist spektakulär, das ganze Unternehmen mehr als ambitioniert: Mozarts „Zauberflöte“ wird am Saar-Polygon als aufwändige Produktion gespielt (wir berichteten mehrfach); acht Mal zwischen dem 16. und 25. August, vor jeweils 1500 Menschen, wie der Veranstalter Joachim Arnold („Musik und Theater Saar“, Zeltpalast Merzig) hofft. Der Vorverkauf ist sehr gut angelaufen, die meisten der 12 000 Tickets sind schon weg. Aber ein großer Risikofaktor bleibt das Wetter. Was passiert auf der Halde, wenn es regnet? Was geschieht bei Katastrophenwetter? Und was passiert mit den gekauften Tickets, wenn eine Vorstellung abgesagt wird – und Ausweichtermine schon ausverkauft sind?