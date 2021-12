Die Stadt Saarbrücken zieht Bilanz : Zahlreiche Verstöße gegen die Corona-Regeln in Saarbrücken

Saarbrücken Besonders im ÖPNV, in der Gastronomie und auf dem Christkindlmarkt werden die Corona-Regeln missachtet. Wie viele Verstöße gab es im November und wie laufen die Kontrollen?

Im November haben viele Bürger in Saarbrücken gegen die Corona-Regeln verstoßen. Mitarbeiter des Ordnungsamts machten 8304 Kontrollen und stellten dabei 3520 Ordnungswidrigkeiten fest – Verstöße gegen die Maskenpflicht, Abstandhalten und die 2G/3G-Regeln. Das teilte Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) in der Stadtratssitzung der vergangenen Woche mit.

„Im ÖPNV liegen die Schwerpunkte in den Stoßzeiten am frühen Morgen und am späten Nachmittag, im Bereich Gastronomie und Christkindlmarkt ab dem frühen Nachmittag bis zum Abend“, zieht die Stadt Bilanz. Die Verwaltung hat für den kommunalen Ordnungsdienst aktuell 24 Mitarbeiter in Vollzeit abgestellt, um die Einhaltung der Corona-Maßnahmen zu kontrollieren. Bei Bedarf werden zusätzliche Security-Kräfte eingesetzt.