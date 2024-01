Fußball-Verbandsliga Nord-Ost Gleich sieben Saar-Clubs setzen auf neue Trainer

In der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost sind in der Winterpause zahlreiche Trainer-Entscheidungen gefallen. Bei gleich sieben Vereinen gibt es Veränderungen – bei einem bereits in diesem Winter, bei sechs im Sommer.

22.01.2024 , 13:21 Uhr

Sebastian Kleer trainiert seit 2019 den Saarlandligisten FV Eppelborn, für den er von 2013 bis 2018 als Spieler aktiv war, bevor er für eine Saison zur SG Ballweiler-Wecklingen-Wolfersheim wechselte. Der 40-Jährige wird den FV Eppelborn am Saisonende verlassen und beim Verbandsligisten Hellas Bildstock Michael Alff als Trainer ablösen. Foto: Mohr/FNS

Von Philipp Semmler

FC Palatia Limbach: Nachdem die Palatia vergangene Saison Zehnter wurde, setzt sie zum Höhenflug an. Zur Winterpause hat der FC Limbach acht Punkte Vorsprung auf Rang zwei. Damit hat er beste Chancen auf die Rückkehr in die Saarlandliga, wo der Club letztmals in der Saison 2012/2013 spielte. Trainer Patrick Gessner und Co-Trainer Matthias Kuhn haben ihre Verträge beim Spitzenreiter im November verlängert. Zwei Neuzugänge für die nächste Spielzeit stehen fest. Beide kommen von der U19 des FC Homburg: Lucca Heib und Finn Ungerbühler. Nahezu alle Spieler des aktuellen Kaders haben für die kommende Runde zugesagt.